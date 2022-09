Conferenza stampa Camara: «Mou decisivo nella scelta, qui per restare a lungo»

Conferenza stampa Camara: il centrocampista della Roma è stato presentato oggi ai suoi nuovi tifosi. Le dichiarazioni

Mady Camara è stato presentato dalla Roma in conferenza stampa. Le parole riprese da tmw.

MOURINHO – «Diversi club si erano interessati, avevo esitato ma nel momento in cui si è fatta viva la Roma non ho avuto dubbi. Il mister mi ha spiegato il progetto, ho subito deciso che volevo venire qui e come mia abitudine voglio dare tutto per la squadra».

OBIETTIVI – «Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo, questo è il mio intento. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum e Bove è motivo di grande orgoglio. Questi giocatori spesso li utilizzavo alla Playstation, oggi gioco al loro fianco. Massima umiltà per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi».

CONDIZIONI – «Non sono ancora al 100 % fisicamente. Sto lavorando giorno per giorno per raggiungere il miglior stato di forma. Non mi pongo limiti, voglio raggiungere obiettivi personali e di squadra».