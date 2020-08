Conferenza stampa Chiellini: «Abbiamo tanti giovani, possono crescere ancora»

Il capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League

PORTE CHIUSE – «Dopo i primi test, stiamo vivendo normalmente questa situazione. E’ stato strano dover giocare per tanti mesi a porte chiuse, senti tutto, non c’è l’emozione che hai quando ci sono tante persone. Ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi. Sembra di giocare amichevoli e invece sono partite importanti».

MOMENTO PERSONALE – «E’ un periodo difficile, sono stato tre mesi senza vedere la famiglia. Prima del lockdown poi stavo bene, poi c’è stata una prolungata chiusura e mi ha inficiato sul rientro, quando dovevo star meglio e ho vissuto peggio gli ultimi due mesi. Speravo di dare il mio contibuto e ci ho messo di più per questo scombussolamento della vita. Ora ho dato continuità, mi sento di nuovo me stesso. Tornare qui mi ha dato tanta gioia, indossare la maglia dell’Italia, vedere i compagni, il mister, dopo un anno così ne avevo bisogno. Nell’ultimo anno non ho giocato e dato continuità, spero di giocare il più possibile e voglio godermi quel che farò negli ultimi mesi. A quest’età non posso fare programmi a lungo termine».

ITALIA – «Abbiamo tanti giovani, avranno un anno di esperienza in più. C’è tempo per trovare più amalgama. Se paragoniamo l’Italia alle altre top europee, un anno in più può aiutarci a far crescere ancora i nostri talenti».

PIRLO – «Per noi è il mister. Se fino a qualche settimana fa, Andrea era un Andrea, è un altro discorso. Ora è il mister. E’ giusto ci siano le gerarchie. E’ difficile dire che errore non dovrà fare. Con età diverse e percorsi diverse, non è corretto fare un paragone con Sarri. Se io domani dovessi fare l’allenatore della Juventus, mi mancherebbero tutte le basi ma conosco bene tutte le persone che mi circondano e così Pirlo. Non possono essere paragonate le situazioni».

RITIRO DOPO L’EUROPEO – «Non lo so. Potrebbe essere anche bello così, non lo escludo. Faccio fatica ad andare avanti nel tempo… Dico la verità: se arrivo a fare l’Europeo sono felice, vuol dire esser tornato ai miei livelli. Sarei felice di fare un’annata coronata da un Europeo da protagonista. Non voglio pensare a quel che sarà dopo».

MANCINI – «Si è fatto sentire spesso in questi mesi. Mi è sempre stato vicino, non posso che essergli grato».