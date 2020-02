Conferenza stampa Cigarini: «Pavoletti? Dette tante sciocchezze»

Conferenza stampa Cigarini: il centrocampista del Cagliari fa chiarezza sull’infortunio patito dall’attaccante Pavoletti

Il Cagliari ha convocato una conferenza stampa per fare chiarezza sull’infortunio rimediato da Leonardo Pavoletti all’esterno di un locale del capoluogo sardo. Inizialmente ha preso la parola Luca Cigarini.

«Siamo qui per chiarire una situazione su cui sono state dette tante sciocchezze e si sono tirate in ballo persone che non c’entrano niente come Birsa, Oliva e Nainggolan. Troppe parole sono circolate, opera di stupidi. Le malelingue sono ovunque e non fanno certo del bene alla squadra. Mi ha colpito che abbiano messo in mezzo Oliva, che aveva la febbre, poi Birsa dipinto come un picchiatore. Tutto assurdo. Evidentemente vogliono minare il nostro gruppo, ma noi sappiamo bene che non ci sono problemi fra di noi».