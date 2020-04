Conferenza stampa Conte: le parole del premier LIVE

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus

Il premier Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Le sue dichiarazioni in diretta.

Giuseppe Conte parlerà probabilmente nel tardo pomeriggio, spiegando il prolungamento del lockdown per l’Italia, probabilmente fino al 3 maggio. Al momento il premier è riunito con i capidelegazione delle forze di maggioranza. Si sta facendo il punto sul nuovo Dpcm, per ultimare il testo che oggi stesso il presidente del Consiglio dovrebbe firmare. Tra i motivi del protrarsi delle restrizioni, la paura di una ripresa del virus come successo a Hong Kong.