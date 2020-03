Coronavirus, conferenza stampa Conte: «Lo Stato c’è. Pronti 25 miliardi di euro»

Conferenza stampa Conte: le parole del Premier sull’emergenza Coronavirus dopo l’approvazione del decreto cura Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Cura Italia”, con le misure economiche atte a lanciare un salvagente per l’emergenza Coronavirus. Aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, medici per circa 25 miliardi, mentre i finanziamenti mobilitati sono di 350 miliardi. Queste le parole di Giuseppe Conte in conferenza stampa.

«Nessuno deve sentirsi abbandonato, lo stato è qui, le misure di sostegno e di spinta che sono inserite in questo decreto ne sono a concreta testimonianza. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno italiano. Modello italiano non solo per il contrasto alla diffusione del contagio, ma anche per la politica economica. Inseriamo 25 miliardi di denaro fresco, 350 miliardi nei flussi. È una manovra poderosa. Non possiamo combattere un’alluvione con gli stracci, è una strategia condivisa di solidarietà vera. Con questo decreto noi non esauriamo il nostro compito in campo economico, siamo consapevoli che non basterà. Ma voglio dire che oggi il governo risponde presente e lo farà anche domani. Dovremo predisporre nuove misure per ricostruire il tessuto economico che viene intaccato. Innovazione e alleggerimento tasse».