Conferenza stampa Conte: «Siamo in emergenza, Torino avversario tosto»

Conferenza stampa Conte, l’allenatore dell’Inter presenta con le sue parole la partita di domani sera contro il Torino di Mazzarri

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Torino. Ecco le parole del tecnico:

TORINO – «Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, oggi nonostante il maltempo dovremo lavorare perché il Torino è un avversario molto difficile. Non ci sono recuperi particolari. Sensi, Gagliardini e Asamoah restano indisponibili».

MINI CICLO – «Siamo ancora in grande emergenza come nei precedenti mini-cicli. Deve essere uno stimolo ulteriore, servirà qualcosa in più da parte di tutti i calciatori per sopprimere a questa situazione che spero presto possa alleggerirsi. Così rischiamo sempre i giocatori per assenza di alternative».

MAZZARRI – «Con Walter i rapporti sono ottimi. Abbiamo avuto modo di affrontarci in Inghilterra e abbiamo parlato della nostra esperienza. E’ inevitabile che quando si gioca io divento il suo avversario e lui il mio, per cui lui farà di tutto per superarci e io farò altrettanto per loro. Il rapporto resta di grande rispetto».

CHAMPIONS – «Dobbiamo pensare di partita in partita, per noi la prossima è la più importante. Anche volendo non c’è questo rischio».