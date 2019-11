Conferenza stampa Corini: «Hellas Verona? L’imperativo è fare punti»

Ecco le parole del tecnico del Brescia Corini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta di Verona. Ecco le parole del tecnico della Rondinelle in conferenza stampa, alla vigilia della sfida.

«Sconfitta contro l’Inter? Come ho detto ai ragazzi, rimane una prestazione di grande livello. Bisogna capire cosa si può fare in più, noi abbiamo lavorato su questo. Dobbiamo capire come finalizzare e come difendere. Le prestazioni, accompagnate da miglioramenti, possono trasformarsi in risultati. Condizioni di Joronen? L’ho convocato, valuteremo in queste ore se sarà tutto ok o meno. Sfida contro l’Hellas Verona? I punti sono sempre un imperativo, poi all’interno di una partita ci sono tante letture. La ricerca è quella di fare una prestazione di un certo tipo».