Conferenza stampa Corini: «Serve ritrovare la dignità»

Conferenza stampa Corini: le parole del tecnico del Brescia in vista dell’importantissimo match di campionato contro la SPAL

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del delicato match di campionato contro la SPAL.

SPAL – «È uno scontro diretto, la SPAL a Milano ha creato i presupposti per riaprire la gara. Come tutte le squadre di A loro hanno qualità, ma ci siamo preparati e ho visto la squadra crescere giorno dopo giorno»

BRESCIA – «Io penso che in questo momento bisogna ritrovare la serenità, ma dobbiamo essere arrabbiati per lottare fino alla fine. Dobbiamo ritrovare la dignità del combattimento, servono energie da sprigionare in campo. È il fatto ritrovarsi nella battaglia, ritrovare la voglia di compattarsi. Non è solo mettersi una maglia, ma anche capire la fatica e da dove si arriva»

FUORI CASA – «Vincere fuori casa in A è difficile. Abbiamo raccolto punti a Cagliari e a Udine. In casa abbiamo pagato l’emozione di qualcosa di diverso, se ho un grande rammarico è nella sfida con il Bologna. Abbiamo fatto delle prestazioni di qualità, abbiamo fatto un punto con la Fiorentina. Cerchiamo di consolidare il percorso fuori casa»

BALOTELLI – «Balotelli ha avuto un fastidio alla schiena, ma si è allenato. Anche Joronen, dopo l’ultimo allenamento comunicherò la formazione»