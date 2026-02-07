Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: «Vogliamo mantenere la nostra identità, Estevez è out. Sulla classifica rispondo così»

Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: le parole del tecnico dei crociati alla vigilia della sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26

INFORTUNATI – «Estevez non sarà disponibile. Poi gli indisponibili sono i soliti».

NICOLUSSI CAVIGLIA – «Nicolussi può portare tanta progressione con la palla, un grande calcio che gli permette di fare gol, aiuti sulle palle inattive, grande lucidità per leggere situazioni sia offensive che difensive. Ha anche capacità di ricoprire diversi ruoli, sia come mediano sia come play. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto: siamo focalizzati sul farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversa e che dobbiamo affrontarla nel miglior modo in base a quello che ci aspettiamo».

SULLA PARTITA – «Siamo consapevoli. Proviamo ad analizzare in modo equilibrato le cose. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione e convinzione delle nostre qualità. Una partita importante, un derby importante per i tifosi».

IDENTITA’ – «Vogliamo mantenere la nostra identità: ossia essere una squadra compatta, che difende bene e attacca ogni volta meglio. Proveremo sempre a essere pragmatici e portare i risultati a casa. Dentro questo, i giocatori sono a disposizione e ci aiutano al massimo per avere i risultati che vogliamo. In base alla partita faremo le valutazioni».

CLASSIFICA – «L’ho detto fin dal primo giorno: non avevo aspettative, volevo standard alti, quello è ciò che ti porta alla prestazione e ai risultati. Mi focalizzo su ciò che vogliamo fare. Sappiamo il nostro obiettivo, che serve determinazione e fiducia. Ogni partita sarà una battaglia e sono convinto che abbiamo tutto per fare bene».

PRESSIONE – «Non mi mette nessuna pressione, ne sono consapevole. Sono grato di avere scelte che mi possano permettere di fare cose diverse. I nuovi acquisti ci permettono di avere versatilità e possibilità diverse, è positivo. Io mi concentro su quello che può aiutarci a fare punti e aiutare questi ragazzi affinché siano più pronti possibile per affrontare ogni partita».

STREFEZZA – «La sua posizione può influire su quella di Ondrejka? È una possibilità in funzione della partita e del contesto. Abbiamo una rosa che ha la capacità di fare diverse cose dentro una stessa linea guida».

DIFESA – «Sono diversi motivi: in primo luogo lo sviluppo di Drobnic e poi anche perché è mancino. Noi abbiamo Valenti e Ndiaye che sono mancini ma sono indisponibili».