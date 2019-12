Conferenza stampa D’Aversa: il tecnico del Parma analizza la vittoria ottenuta al Ferraris contro la Sampdoria

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa commenta in conferenza stampa la vittoria ottenuta al Ferraris contro la Sampdoria: «Abbiamo disputato una buona partita, anche se siamo calati nella mezz’ora finale. Qui a Genova solo Lazio e Inter avevano ottenuto la vittoria. La Sampdoria è una squadra importante e la mia squadra è stata bellissima».

«Ho presentato la partita come uno scontro diretto, perché gli obiettivi attualmente sono gli stessi. Era fondamentale e non semplice. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ovviamente potevamo gestire meglio gli ultimi dieci minuti».

«Non mi aspettavo questa posizione di classifica. Nonostante le problematiche legate agli infortuni, perché Barillà e Cornelius non erano in condizione di giocare, il gruppo si è compattato e si sta togliendo molte soddisfazioni. La squadra è equilibrata e lavora nel quotidiano, ora ci aspetta un Napoli forte. Rispettiamo l’avversario ma cercheremo di metterlo in difficoltà».