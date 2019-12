Conferenza stampa De Leo: «Continuità? Ecco cosa ci serve per averla»

Conferenza stampa De Leo, ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic in vista della gara tra Bologna e Lecce

Emilio De Leo, collaboratore al Bologna di Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico:

MOMENTO – «Per avere continuità sappiamo che ci sono tanti aspetti da sistemare. Se vogliamo consolidarci dobbiamo mantenere una capacità di giudizio oggettiva, essere più ordinati in certe interpretazioni difensive. Bisogna essere sempre lucidi».

LECCE – «Sicuramente vogliono riscattare la battuta d’arresto e andare in vacanza con maggiore serenità, come noi del resto. Sarà una gara difficile, contro una squadra organizzata e con un’identità precisa e che in casa è sempre aggressiva e vuole rimanere in Serie A con tutte le armi che ha a disposizione».

INFORTUNI – «A parte Dzemaili, Dijks e Krejci che non saranno disponibili, ci saranno tutti. Su Mbaye: è una soluzione perché può giocare in diversi ruoli».