Conferenza stampa De Vrij: «Siamo migliorati rispetto all’andata»

Conferenza stampa De Vrij: le parole del difensore dell’Inter alla vigilia del match di Champions League contro lo Slavia

Insieme ad Antonio Conte era presente in conferenza stampa anche Stefan De Vrij. Ecco le parole del difensore nerazzurro.

STAGIONE – «La stagione è ancora lunga, mi sento bene e sto facendo bene. Ci sono partite da giocare e non mi va di guardare indietro: guardo sempre al futuro, alla prossima partita».

AVVERSARIA – «Gioco in Italia da anni, questi sono avversari che non conosciamo. Giocano in modo diverso, più fisico, corrono tanto. All’andata è stata difficile ma da allora siamo migliorati tanto»

SUBIRE GOL – «In Champions League giochi contro le migliori d’Europa, le avversarie sono più forti e hanno attaccanti forti. Sanno come vincere, anche lo Slavia Praga sa come affrontare queste gare. Non è mai facile, cerchiamo di non subire gol e sappiamo che possiamo migliorare»