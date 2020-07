Conferenza stampa Di Biagio: «Il nostro umore è pessimo»

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma

MORALE BASSO – «L’umore è pessimo come è normale che sia. Non dormiamo molto e queste quattro partite dovremo farle in maniera dignitosa, mettendo in ordine i pezzi e facendo la conta di chi sarà disponibile. L’assenza dei tifosi? Di motivazioni la squadra ne aveva tante. Come tutte le squadre avevamo bisogno del nostro pubblico, che sarebbe stato fondamentale. Inutile parlare però di certe cose. Sarebbe stato sicuramente diverso».

SULLA ROMA – «Non sto attraversando un bel momento. Mi interessa la Spal e stop. Rivedere questa squadra mi fa sempre effetto, ma non posso non pensare a quello che sta accadendo a Ferrara».

ADDIO VAGNATI – «Quando un direttore prende un allenatore e ci crede e poi non c’è più, crea dei problemi. Oltre a Vagnati sono andate via altre persone e ci siamo trovati smarriti. Non è una scusante, ma è stato molto difficile».