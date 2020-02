Conferenza stampa Dimarco: «Voglio restare a Verona. Juve, che esordio»

Conferenza stampa Dimarco: l’Hellas Verona ha presentato ufficialmente il nuovo acquisto dall’Inter

L’Hellas Verona ha presentato ufficialmente il nuovo acquisto Federico Dimarco dall’Inter: «Dovevo venire da tempo, si era iniziato a parlarne a inizio gennaio. Poi ci sono stati degli infortuni all’Inter, aspettando dei rinforzi a gennaio ho dovuto aspettare l’ok della società. Ci sono ragazzi giovani che hanno voglia di esprimersi. Non potevo chiedere un esordio migliore contro la Juventus».

«Futuro? Penso che quattro mesi non siano moltissimi per lavorare. Mi devo guadagnare la conferma sul campo, mi farebbe piacere restare un anno e mezzo. Ho scelto Verona perché c’è un mister preparato ed è una squadra contro cui mi piaceva giocare. Quando ci sono state altre squadre non le ho nemmeno tenute in considerazione».