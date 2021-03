Conferenza stampa Flick: «Siamo soddisfatti. Coman e Neuer? Non dico nulla»

Hans-Dieter Flick ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio.

DIFFERENZA PASSATA STAGIONE – «Non ce ne sono molte. Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, anche dopo quella con la Lazio. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora 30 ore di tempo. Non dirò nulla oggi, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione».



DANTAS E NUBEL – «Dantas? Non dobbiamo decidere ora, ha fatto grandi progressi. È un calciatore eccellente, speravamo potesse fare anche solo qualche gara con l’U23. Se ci sarà possibilità, collezionerà qualche minuto in campo. Tecnicamente è molto forte, ha enormi qualità. Nubel? Non conosco i contratti dei calciatore, non so se ci sono delle clausole».