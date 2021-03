Conferenza stampa Fonseca: «Importante fare gol. Gli attaccanti stanno bene»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico della Roma alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: «Quello che è importante è fare gol. Gli attaccanti stanno lavorando bene».

SU CASTRO – «Noi siamo amici. Siamo stati insieme dopo la partita a Roma. Ma in campo saremo avversari. Ho una grande stima per lui. Ma domani nei 90 minuti saremo avversari».

APPROCCIO – «Vogliamo vincere. Non possiamo dire di essere più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene ma anche fare gol. Se facciamo gol sarà più dura per lo Shakhtar. Non veniamo qui solo per difendere».

EMOZIONI DA EX – «Sono tanti i momenti importanti passati qui, difficile dirle alcuni. I momenti più belli dove abbiamo vinto il campionato, la coppa o la supercoppa. Ma ci sono tanti momenti. Qui ritorno a casa, mia moglie e mio figlio sono Ucraini, ho un legame forte con questa terra».

SULLA MOGLIE CRESCIUTA A DONETSK – «Come voi sapete Katia è una tifosa dello Shakhtar ma quando sono arrivato a casa lei era molto contenta. Al di fuori di questa gara facciamo il tifo per loro ma contro la Roma vogliamo che sia la Roma a vincere».