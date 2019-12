Conferenza stampa Fonseca: «Dzeko? Pronto per giocare. L’Inter…»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la gara di domani contro l’Inter

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro. Ecco le parole del portoghese:

DZEKO – «Si è allenato con noi oggi. Oggi ha fatto l’allenamento con noi ed è pronto per giocare».

INTER – «Conte è un grandissimo allenatore, è molto bravo. L’Inter è in un grande momento, ha un’idea di gioco caratteristica ed è ben elaborata. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile».

INCROCI – «Io vedo solo che domani giocheremo contro una squadra forte. Per me è più importante la partita di domani contro l’Inter. Non voglio sapere che cosa succede nell’altra, ma solamente nella nostra».

PARTITA – «Per me e per la squadra è una grande opportunità per dimostrare che siamo in un grande momento. Dal punto di vista personale non è un’emozione? No. Giochiamo contro una grande squadra in uno stadio con molti tifosi, ma per me non è una cosa speciale».

DUBBI – «Kluivert non ci sarà. Sia Perotti che Mkhitaryan sono pronti per giocare domani, sono entrambi in buone condizioni».