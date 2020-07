Conferenza stampa Fonseca: «La squadra ha difficoltà a recuperare dopo una sconfitta»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della partita contro il Parma

DIFFICOLTA A RECUPERARE – «Non abbiamo iniziato bene il 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema che stiamo cercando di risolvere. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo un k.o.. Faremo meglio rispetto a Napoli».

DIFESA A TRE – «Se dovessimo giocare ancora così, Cristante potrebbe essere una possibilità in mezzo. Smalling non lo avremo e Bryan in quella posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione».

SU ZANIOLO – «Se Zaniolo era con noi a Napoli era perché era pronto per giocare. Non per molto tempo, ma ha giocato il tempo giusto. Per me non è pronto a giocare dall’inizio. Non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fuori».