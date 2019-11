Conferenza stampa Fonseca: «Siamo in fiducia, cambierò poco»

Conferenza stampa Fonseca, l’allenatore della Roma presenta con le sue parole la sfida di domani contro il Parma

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Parma per presentare la partita di domani contro la squadra emiliana. Ecco le sue parole:

SQUADRA – «Abbiamo fatto molte partite in questo momento, ma io non cambierò molto per la gara col Parma. Dobbiamo capire che quando la squadra sta bene non servono molti cambi».

ERRORI ARBITRALI – «Non ci sono scuse. Dobbiamo capire quello che possiamo o non possiamo controllare. La squadra deve capire che bisogna giocare con ambizione e con il giusto atteggiamento, le altre cose non possiamo cambiarle né controllarle».

GIOCATORI – Diawara non è pronto per fare i 90 minuti e Mancini giocherà in posizione da mediano. Spinazzola sta bene ed è pronto.

FIDUCIA – «Quando si perde la squadra deve sentirlo, deve cambiare e lottare di più per cambiare nella prossima gara. La squadra ha fiducia, abbiamo fatto una buona partita. E’ vero che abbiamo perso, ma la squadra ha fiducia»