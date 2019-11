Conferenza stampa Fonseca: «Brescia gara difficile. Florenzi? Vediamo…»

Conferenza stampa Fonseca, l’allenatore della Roma parla alla stampa per presentare la partita di domani contro il Brescia

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani pomeriggio contro il Brescia. Ecco le sue dichiarazioni:

BRESCIA – «Una partita difficile, è vero che hanno cambiato allenatore ma io ho visto altre partite del Brescia. Per esempio contro Inter e Napoli, ha buoni giocatori e gioca bene. Domani abbiamo una partita difficile».

FLORENZI – «Su Florenzi vediamo domani. La mia decisione è sempre la stessa, quando voglio mettere un giocatore è per una mia scelta, se domani riterrò che dovrà giocare Florenzi lo metterò. E’ il nostro capitano, vediamo domani».

INFORTUNATI – «Spinazzola non è pronto, ha iniziato a lavorare due giorni fa ma non è pronto per la gara. Miki sta recuperando, ha lavorato con noi tre giorni ma non è ancora pronto. Entrambi saranno pronti per la prossima partita. Infine Pastore ha avuto una contusione all’anca, oggi con il medico abbiamo deciso che non è pronto per la gara e non sarà convocato. Pellegrini è pronto per giocare».

DZEKO E ZANIOLO – Non sto pensando a nessuna alternativa, Dzeko giocherà normalmente. Zaniolo è un grande talento, può giocare in tutte le posizioni in attacco.