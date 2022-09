Conferenza stampa Galtier: «C'è voglia di cominciare. La presenza di Vitinha...»

Conferenza stampa Galtier: le parole del tecnico del PSG alla vigilia del match contro la Juventus. Ecco cosa ha detto

Alla vigilia di PSG-Juve, Christophe Galtier è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la supersfida. Ecco cosa ha detto.

ENTUSIASMO – «Dopo aver vinto contro il Nantes, i giocatori si sono subito focalizzati sulla partita di domani. È la prima volta che vedo dei calciatori concentrarsi così presto su una gara, a livello di squadra e a livello individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene e di prepararsi anche bene. Abbiamo voglia di cominciare».

PSG FAVORITO IN CHAMPIONS – «No, non sarebbe giusto nei confronti delle altre squadre. Ogni anno ci sono otto/nove formazioni in grado potenzialmente di vincere la Champions. Alcune delle favorite non arrivano alla fine, ci sono poi delle sorprese e anche scenari con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere, ma non penso di dire che siamo i favoriti».

VITINHA RECUPERATO – «Sì ha svolto tutto l’allenamento insieme ai compagni».

