Conferenza stampa Gasperini: «Brescia? Temo la loro disperazione»

Conferenza stampa Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta presenta con le sue parole il derby in programma domani contro il Brescia

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Brescia, in programma domani. Ecco le parole del tecnico:

DERBY – «È una partita diversa dal contesto della classifica. C’è quello che circonda la partita che è particolare, il rapporto di classifica viene ridotto. È una partita a sé, bisogna isolarsi un po’ da tutto quello che è il contorno. Cercheremo di essere concentrati al massimo».

INFORTUNATI – «A parte Zapata c’è Toloi fuori per squalifica, Kjaer si deve fermare per un affaticamento. Muriel sta bene, anche gli altri».

BRESCIA – «Temiamo la loro disperazione, nel momento che vivono. Può essere una forza ma anche un pericolo, ci conviene concentrare le risorse su noi stessi per fare una buona gara. Balotelli? Non so, è un problema del Brescia».

RISCHI – «Avremmo preferito giocare la domenica, noi arriviamo da queste due partite con una buona spinta. Sappiamo che le gare di campionato hanno mille tranelli, giocare in trasferta non è mai semplice».