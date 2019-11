Conferenza stampa Gotti: «Il rosso a Jajalo rompe le scatole»

Sampdoria-Udinese, la conferenza stampa di Gotti: leggi le parole del tecnico friulano al termine della sfida del “Ferraris”

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta incassata contro la Sampdoria: «L’espulsione di Jajalo ha deciso la partita. Sul rigore siamo stati ingenui perché Quagliarella non avrebbe mai potuto calciare in porta. Peccato perché siamo partiti bene con il gol di Nestorovski, abbiamo concesso troppo e siamo andati sotto».

Su Nestorovski e il futuro: «Ha disputato tre partite eccellenti, ho deciso di inserire Lasagna per essere più pericolosi davanti. Io ho dato piena disponibilità al club, ma non conosco le tempistiche».

Sul VAR: «Non ho rivisto gli episodi, mi dà fastidio la prima ammonizione di Jajalo. Lì però è l’arbitro che decide, ma essendo l’episodio decisivo rompe le scatole».

Sulla Sampdoria: «Ha potenzialità di alto livello, ma la lotta alla salvezza coinvolge molte squadre e chi perde la testa rischia di pagarla cara».