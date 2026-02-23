Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: le dichiarazioni verso la sfida di ritorno dei playoff di Champions League

La conferenza stampa di Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt, valida per il playoff di ritorno di Champions League. Le sue dichiarazioni.

SAN SIRO – «Tornare a San Siro? Bello. Milano è una citta speciale, interessante per chi segue il calcio. Si sa quanti giocatori iconici sono stati qua, quante partite iconiche ha ospitato questo stadio. Speriamo anche quella di domani sarà epocale. Sarà molto dura, dobbiamo fare ancora meglio dell’andata. Abbiamo avuto tempo per analizzare la partita, abbiamo studiato cosa fare. 3500 tifosi del Bodo cosa devono fare? Venire alla partita (ride, ndr)».

POLEMICHE SUL CAMPO ALL’ANDATA – «Per nostra fortuna non sono così abituati a un campo di erba artificiale. Gli infortuni fanno parte del gioco, vengono su ogni campo».

TANTI TIFOSI DEL MILAN TIFANO PER TE – «Non c’è dubbio, la rivalità tra Inter e Milan è estrema, tra le più grandi al mondo. Sarà una partita molto interessante domani, ma la maggior parte di quelli che verranno tiferanno per l’Inter. Quelli che saranno a casa tiferanno per il Bodo».

GARA – «Sarà una partita dura, l’Inter farà tutto quel che può per lottare. Saranno molto offensivi, faranno pressione dall’inizio. Noi abbiamo esperienza ormai, sappiamo che non possono pressare per tutta la partita. Dobbiamo farci trovare pronti».

EX COMPAGNI DEL MILAN – «Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi al Milan. E’ sempre bello avere degli amici, tanti sono buoni amici. Ovviamente sono stati contenti del mio gol contro l’Inter, significa tanto per loro. E’ stato bello».

