Conferenza stampa Hummels: «Immobile è freddo e rapido davanti alla porta»

Mats Hummels ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio.

IMMOBILE – «Come si gioca contro Immobile? Lo conosco, dobbiamo fare in modo di concedergli meno possibilità di trovarsi davanti alla porta. Lui è veloce e rapido, oltre che freddo davanti alla porta. Non vale solo per lui, ma in particolare nel suo caso dobbiamo stare molto attenti».

ASSENZE – «Sarà una sfida importante per noi, io gioco a memoria con i miei compagni. Dobbiamo aiutarci a vicende per gestire al meglio la gara di domani nonostante le assenze pesanti»