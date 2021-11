Conferenza stampa Inzaghi: «Il passaggio del turno è tutto nelle nostre mani»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk

PASSARE IL TURNO – «Penso che domenica abbiamo fatto una grande gara, abbiamo battuto il Napoli dei record, la migliore difesa europea. I ragazzi hanno dato una grandissima prova di maturità e carattere. Domani è tutto nelle nostre mani, siamo lì, affrontiamo un avversario che gioca bene a calcio e con un ottimo allenatore. All’andata ci ha messo in difficoltà, serve una partita organizzata e seria».

PUNTO INFORTUNATI – «Dobbiamo recuperare dalle fatiche di domenica sera, abbiamo speso tanto. Ho avuto dei problemi in corsa come Correa e Barella che mi hanno chiesto il cambio. Calhanoglu l’ho dovuto toglierlo perché era ammonito e aveva fatto un’entrata azzardata. Sapendo che Dzeko non era al meglio e Satriano non sarà disponibile, oggi dovrò fare delle valutazioni. Spero che Lautaro recuperi con un po’ di riposo, Sanchez e de Vrij saranno out ma ho la speranza che gli acciaccati recuperino».

COSA VORREBBE DIRE PASSARE IL GIRONE – «Lo sappiamo, domani è importantissima. È uno dei nostri obiettivi, come avevo detto nel giorno della presentazione al netto di tutte le partenze. Vogliamo riportare l’Inter agli ottavi, siamo a buon punto ma manca ancora tanto. Per noi è decisiva, abbiamo un avversario contro molto qualitativo che ti può metter sempre in difficoltà».

