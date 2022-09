Conferenza stampa Italiano: «La strada è quella giusta. Basaksehir? Loro i favoriti»

Conferenza stampa Italiano, il tecnico della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match contro il Basaksehir: le dichiarazioni

MOMENTO – «Il momento è negativo per i risultati, è chiaro, ma non per le prestazioni, per quanto mi riguarda. Facciamo quello che prepariamo, non stiamo chiaramente riuscendo a fare questo benedetto gol in più e su quello battiamo. Manca concretezza davanti, ma dobbiamo stare attenti anche su altre situazioni che ci sono costate care. Può capitare. Ci siamo preparati per questa partita come le altre, dobbiamo credere a ciò che facciamo senza perdere fiducia ed entusiasmo, continuando a proporre. Questa è la strada, non dobbiamo abbandonare quanto siamo riusciti a fare l’anno scorso. Cercheremo di non mollare».

MATCH DI DOMANI – «Per me lo sono loro, dato che nel sorteggio sono di prima fascia. Abbiamo pensieri diversi, ma sono convinto che domani sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. La posta in palio è importante per tutti domani, cercheremo di vincere così come loro proveranno a puntare sul fattore campo. Sappiamo che sono in un momento positivo, ma ciò sprona ad avere l’attenzione che fa la differenza in Europa. Ci siamo accorti che nulla è scontato, bisogna dare il massimo e fare partite di livello con chiunque».