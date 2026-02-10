Conferenza stampa Italiano pre Bologna Lazio: «Teniamo alla Coppa Italia, Odgaard bene anche da mezzala». Poi l’annuncio su Heggem

Conferenza stampa Italiano pre Bologna Lazio: le parole del tecnico dei rossoblù alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia 2025/26

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna Lazio, match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2025/26.

L’IMPORTANZA DELLA COPPA ITALIA – «Sappiamo quanto teniamo a questa competizione. Dobbiamo rimanere concentrati e sfruttare il fattore campo, cosa che nell’ultimo periodo non stiamo facendo. Il nostro pubblico è un grande patrimonio ed è importante quindi nutrire questo feeling positivo che abbiamo con loro, domani dobbiamo invertire il trend negativo».

DISPENDIO DI ENERGIE – «La cosa che non sono riuscito a digerire è stato il dispendio di energie legato all’inferiorità numerica. Abbiamo infatti perso Heggem, che ha un sovraccarico al quadricipite, preferisco non rischiarlo. Speriamo di recuperarlo per domenica. I nuovi arrivati sono tutti dei grandi professionisti: Sohm avrei voluto inserirlo domenica ma l’espulsione ha fatto saltare tutto, Helland ha grande prospettiva, Joao Mario l’avevo schierato domenica ma poi ho preferito inserire Zortea, più abile in fase difensiva».

SUI SINGOLI – «Odgaard sta iniziando a lavorare bene anche da mezzala. Miranda non sta recuperando velocemente a causa degli impegni ravvicinati. Con Lykogiannis infortunato dovrò adattare qualcuno in quel ruolo. Un opzione potrebbe essere giocare con due destri. Bernardeschi secondo me si trova più a suo agio giocare a destra dove può rifinire l’azione. Domenica lo ha dimostrato facendo una grande partita, in aggiunta sa anche ripiegare velocemente e dare una mano senza palla. In carriera ha fatto anche l’esterno, continueremo infatti a lavorare in quella zona di campo».

