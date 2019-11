Conferenza stampa Juric: «Fiorentina? Ha giocatori forti. Veloso out»

Conferenza stampa Juric, l’allenatore dell’Hellas Verona presenta la partita contro la Fiorentina di Montella con le sue parole

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico:

«Vogliamo ripartire con buone prestazioni, ma il risultato dipende da tante cose. Fiorentina? Ha giocatori che ti possono risolvere la partita, sono reduci da una sconfitta pesante ma in precedenza avevano fatto bene. Kumbulla e Veloso non ci saranno. I difensori stanno tutti bene, vedrò oggi in allenamento pensando anche alle caratteristiche degli avversari».