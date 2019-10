Conferenza stampa Juric: «I ragazzi stanno facendo cose fantastiche»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona alla vigilia della partita contro il Sassuolo

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Quello che stanno facendo i ragazzi è fantastico, nessuno se lo immaginava. Non era scontato, per fare partite così devi allenarti a mille, sono contento degli attaccanti. Domani non è più facile di Napoli. Quando abbiamo giocato contro squadre più deboli sono state comunque aperte. Credo molto in quello che stiamo facendo vedere, vediamo cosa possiamo fare con tutti, ragioniamo così».