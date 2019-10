Conferenza stampa Liverani: «In undici contro undici avremmo vinto»

Sampdoria-Lecce, il tecnico giallorosso Liverani analizza in conferenza stampa il pareggio ottenuto al Ferraris

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio ottenuto in casa della Sampdoria: «Abbiamo avuto molte occasioni per chiudere la gara, ma penso che la squadra abbia fatto una partita di personalità su un campo difficile. In undici contro undici l’avremmo portata a casa».

«L’espulsione è per un fallo che l’arbitro non aveva neanche fischiato. Da non fischiare fallo alla seconda ammonizione ci passa tanto. Guardando il metro di giudizio dell’intera gara… Accetto comunque il risultato, anche se ci lecchiamo le ferite».