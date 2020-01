Conferenza stampa Liverani: «Inter? Gara impari, serve anche fortuna»

Conferenza stampa Liverani, queste le parole dell’allenatore del Lecce per presentare la gara di domani contro l’Inter

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Inter. Queste le parole del tecnico salentino:

INTER – «È una gara impari, come quella contro la Juventus in cui però scendemmo in campo con l’atteggiamento giusto. Serve anche un po’ di fortuna. Affrontare l’Inter deve essere un premio per i ragazzi, devono godersi queste sfide».

MERCATO – «Arriveranno due calciatori che si collocheranno nel nosotro rombo, è l’idea che abbiamo condiviso fin dal primo momento con la società. Difensore? Deve arrivare qualcuno che abbia caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini. Djidji è aggressivo e con grande qualità, ad esempio».

BABACAR – «Abbiamo fiducia in lui, crediamo nelle sue potenzialità. Son convinto che basti poco affinché si sblocchi e diventi un valore aggiunto per la nostra squadra».