Conferenza stampa Liverani: «Juve? In campo con spensieratezza»

Conferenza stampa Liverani, ecco le parole dell’allenatore del Lecce per presentare la partita di domani pomeriggio contro la Juventus

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara della sua squadra contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni:

«Juve? Ha una rosa per poter gestire qualunque partita perché hanno valide alternative in ogni ruolo. Noi entreremo in campo sicuramente con quel briciolo di spensieratezza che serve per affrontare gare di questo tipo. Il gruppo può spingerci oltre l’ostacolo, nelle difficoltà i miei ragazzi possono unirsi maggiormente La mia squalifica? La accetto ma non la condivido».