Conferenza stampa Liverani: «Stiamo colmando un gap. Spal? Ecco cosa mi aspetto»

Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Spal.

ROG – «La tabella di marcia si avvicina al suo esordio da titolare, ad oggi non ha ancora 90 minuti. Si allena con continuità, lui come Nandez possono partire dall’inizio»

MODULO – «Il modulo cambia poco, dei tre davanti dipende dalle loro caratteristiche che sia sull’interno o sull’esterno, i numeri passano dalle caratteristiche di chi gioca. La partita è sulla falsa riga del Cittadella, hanno tante similitudine, dobbiamo fare attenzione»

SPAL – «Probabilmente sarà simile alla scorsa gara, avendo lavorando su concetti e principi mi aspetto qualche difficoltà in meno. Ci sono certo le qualità dell’avversario e noi dobbiamo diventare più squadra, gap che stiamo colmando piano piano. Dobbiamo fare attenzione nel non possesso e non concedere grosse occasioni»

