Conferenza stampa Maran: «Lazio? Peggiore partita da affrontare»

Conferenza stampa Maran, ecco le parole del tecnico del Cagliari per presentare la partita di domani sera contro la Lazio

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday night contro la Lazio. Queste le parole dell’allenatore sardo:

LAZIO – «È la partita peggiore da affrontare, visto che loro sono la squadra più in forma. Ma offre opportunità anche a noi, quindi cercheremo di fare il meglio».

MOMENTO – «Credo che dobbiamo essere più attenti soprattutto in non possesso, ma c’è anche da dire che alcuni gol presi sono arrivati in circostanze particolari. Restano fuori Castro e Ceppitelli, oltre agli squalificati e ai soliti infortunati».

FUTURO – «Non possiamo permetterci di pensare alla gara dopo la Lazio. Dobbiamo e vogliamo continuare a sognare, concentrandoci su noi stessi: spostare le nostre attenzioni vuol dire toglierci qualcosa, ma abbiamo bisogno della massima concentrazione. Domani dobbiamo fare qualcosa di straordinario».