Conferenza stampa Maran: «Ho visto la rabbia giusta per ripartire»

Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell’allenatore del Cagliari alla vigilia della partita contro l’Udinese di Gotti

Alla vigilia di Udinese-Cagliari il tecnico dei sardi, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i friulani. Ecco le sue dichiarazioni:

RIPARTENZA – «Per cancellare quei 7 minuti finali contro la Lazio dobbiamo fare una prova come abbiamo fatto lunedì, perché con prestazioni di quel tipo è più facile fare punti a Udine. La rabbia che ho visto negli allenamenti è quella giusta».

INFORTUNATI – «Sono abituato a non soffermarmi sugli assenti, ma a concentrarmi su chi c’è. Ho fiducia in tutti quanti, sapete che non sono abituato a piangermi addosso per le assenze».

LAZIO – «Dobbiamo dimostrare che quei minuti sono stati episodi isolati, riprendendo il discorso dal 90′ contro la Lazio».

UDINESE – «Ha fatto una buona partita contro la Juventus, è una gara da prendere con le pinze. Bisogna capire il modo giusto per trovare i giusti spazi, specie nella fase di transizione e nelle ripartenze».