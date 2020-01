Conferenza stampa Mazzarri: «Contava passare e l’abbiamo fatto»

Conferenza stampa Mazzarri, ecco le parole dell’allenatore del Torino dopo la partita di Coppa Italia contro il Genoa

(Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di Coppa Italia contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

Deluso della prestazione?

Non sono deluso per niente, ero preoccupato. Non ho visto l’espulsione, ero un attimo in bagno. È andato bene e abbiamo passato il turno, era quello che volevamo.

Ci si poteva aspettare di più dal Torino?

Oggi contava passare il turno e l’abbiamo fatto. Se volete dico numeri e tutto quanto, in questo campo era difficile far circolare la palla. Non si può pensare di vedere chissà cosa, la gara è stata equilibrata. Meritavamo di segnare prima di loro, sappiamo che la Coppa Italia è difficile.

Come si prepara la gara col Bologna?

È difficilissimo, abbiamo un giorno e mezzo per recuperare. Il Bologna è una delle squadre più forti, sarà veramente difficile. Belotti è uscito stremato, l’avete visto.

Ci aspettavamo del turnover…

Sono stato obbligato, chiedete al dottore. Avevo paura a mettere Izzo e Nkoulou. Bonifazi è stato bravo come tutti gli altri, ho un gruppo di ragazzi di cui sono contento. Domani si fa la conta e si mandano in campo quelli che sono disponibili.