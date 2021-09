Conferenza stampa Mihajlovic: «Il miglior Bologna mai avuto. Arnautovic importantissimo»

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona

MIGLIOR BOLOGNA – «Abbiamo preso quello che ci serviva. Era da due o tre anni che cercavamo un attaccante centrale ed è arrivato, così come sono arrivati anche due difensori. Poi come ho detto passa tutto dalla crescita di tutti quelli che possono ancora crescere e questo si vedrà partita per partita».

ARNAUTOVIC – «È importantissimo. Ci vuole un po’ di sana ignoranza e lui ce l’ha. Non è uno che si risparmia, quando c’è da arrabbiarsi lo fa e penso che per gli stessi compagni quando lui è in campo penso che si sentano più sicuri. È una punta diversa rispetto alle ultime che abbiamo avuto, quindi stiamo cercando di adattarci alle sue caratteristiche attaccando la profondità in una nuova maniera».

CONDIZIONE – «Tutti quelli che sono tornati dalla nazionale sono tornati bene, stanchi ma stanno bene. Molti di loro hanno giocato, solo Dominguez no. Il fatto che tutti abbiamo giocato è positivo. Ero preoccupato che qualcuno si potesse far male ma per fortuna sono rientrati tutti sani. Oggi faremo l’ultimo allenamento poi decideremo tutto. Medel è sempre in condizione, lui vorrebbe giocare anche quando sta male».