Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la sfida contro il Torino

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Torino, in programma domenica. Ecco le parole del tecnico:

VITTORIA – «E’ arrivata in un momento fondamentale. I ragazzi hanno risposto, soprattutto coloro che hanno giocato male. Il segnale è stato importante. Ora ci sarà un’altra partita, di un altro livello. Contro un avversario costruito per l’Europa. Noi siamo qui a combattere per crescere tutti insieme».

CHIESA – «A noi mancano alcuni calciatori forse più importanti di Belotti per ilTorino. Mi fa piacere che non ci sia. Chiesa si è allenato con noi. E’ recuperato fisicamente e mentalmente perché vuole esserci».

MODULO – «Vorrei dare pochissimi vantaggi a Mazzarri perché lavora tantissimo sugli avversari. Abbiamo delle possibilità, con calciatori che possono fare entrambi i moduli».

TORINO – «E’ una squadra molto fisica e agonistica ed esperta nei suoi interpreti. Sono tre anni che Cairo investe per l’Europa. La riserva di Belotti è Zaza, per esempio. La classifica dice che il gap si è ridotto, ma non so se è così».