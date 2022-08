Conferenza stampa Mourinho: «Con la Juve gioca Matic, bianconeri squadra top» – VIDEO

L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista della Juventus

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Juventus.

FORMAZIONE – «Domani gioca la stessa squadra tranne Matic al posto di Zaniolo. Arriviamo con 6 punti in due partite che è una cosa positiva. Arriviamo però con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum. Ci cambiano un po’ la prospettiva durante la gara».

JUVE – «È una grande partita contro una grande squadra che vuole sicuro vincere lo scudetto ma è una delle 38 partite che ci sono. Giocare a Torino o un’altra partita è lo stesso. Giochiamo contro una squadra top».

A TORINO PER VINCERE – «Domani mi aspetto una squadra fiduciosa, che va a Torino e cerca di vincere la partita. Non firmo per un pareggio. Vogliamo andare lì a giocarcela».

DYBALA – «Consigli? No nessuno. Dipende dal carattere del giocatore. Non so Paulo come risponderà. Ha la faccia di un bambino ma non lo è. Parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, però il controllo delle sue emozioni lo ha lui. Dal punto di vista esterno, solo osservandolo nel lavoro di questi giorni, non ho visto nulla di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima e dopo. Dybala sta molto bene, non mi aspettavo di più in questo momento».