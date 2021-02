Conferenza stampa Muriel: «Le ultime vittorie del Real parlano chiaro»

Luis Muriel ha parlato alla vigilia di Atalanta-Real Madrid

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di andata in Champions League contro il Real Madrid.

MOMENTO – «Sto vivendo questo momento con molta allegria, giocare contro il Real Madrid è sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l’unico modo per fare grandi prestazioni. Se si dà tutto e si crede nelle proprie caratteristiche si può vincere contro qualsiasi squadra. Giocando come sappiamo possiamo competere ai massimi livelli. Non cambia niente se entro alla fine o gioco dall’inizio, cerco sempre di aiutare la squadra».

REAL MADRID – «Dobbiamo stare attenti e capire che squadra affronteremo. Il Real non smette di essere una grande squadra solo perché ha tanti infortunati. Ha vinto le ultime partite, la storia del Real Madrid parla chiaro: quando non gioca bene in campionato poi arriva in Champions e tira fuori il coniglio dal cilindro».