Conferenza stampa Pioli: «Domani necessaria una cosa. Inter grande squadra»

Conferenza stampa Pioli, il tecnico del Milan parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l’Inter: ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter–Milan.

«Sarà sempre così da qui fino alla fine. In campionato dobbiamo vincere tutte le partite e così domani sera. C’è energia positiva e partite importanti, vedo una squadra concentrata».

CAMBIO PROPRIETA’ – «Non ne abbiamo parlato e niente ci toglierà concentrazione sul finale di campionato. Il club ci è vicinissimo, ci sostiene. Il presente del Milan è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore».

PRECEDENTI POSITIVI CON L’INTER – «Tutte le esperienze ci hanno permesso di diventare più completi. Le partite con l’Inter sono state difficili, li conosciamo e loro conoscono noi. Faranno la differenza i dettagli, dovremo essere luci per 90 minuti o forse di più. Dovremo essere molto bravi a leggera, in alcuni momento rallenteremo e in altri acelereremo. Sappiamo che l’Inter a campo aperto può essere molto pericolosa».

FIAMMA – «La fiamma è accesa ma sotto controllo. I giocatori sono motivati e attenti, per confermare quello che stiamo facendo».

RITORNO A DUE MESI DALL’ANDATA – «Inutile pensarci. All’andata abbiamo giocato bene, forse una delle migliori. Ma domani sarà diversa, ci serviranno motivazione, attenzione e lucidità».

REBIC – «La mentalità giusta è che ognuno deve sentirci il possibile giocatore decisivo. Perché ogni pallone può pesare. Che poi Rebic abbia le qualità per essere decisivo sì».

