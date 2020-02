Conferenza stampa Pioli: «Fiorentina allenata bene. Astori dentro di me»

Il tecnico del Milan Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita contro la Fiorentina

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Fiorentina, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A: «La viola viene da una grande vittoria, è allenata bene. Ma anche noi veniamo da un momento positivo e bisogna continuare così. Astori? È sempre dentro di me».

«Ci stiamo allenando bene ed è la verità, qui si respira aria positiva. La priorità è il nostro presente, e solo pensando al presente possiamo determinare il futuro. Su altre cose su cui non possiamo decidere non ci pensiamo, non abbiamo tempo e energie per pensare ad altro».