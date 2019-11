Conferenza stampa Pioli: «Classifica? Giusto essere realisti. Il Napoli…»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la partita di domani contro il Napoli di Ancelotti

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del difficile match contro il Napoli. Queste le parole del tecnico:

NAPOLI – «È attrezzato per giocarsi lo scudetto, ma noi dobbiamo giocare in modo propositivo contro chiunque, dobbiamo giocare da Milan. E’ una partita importante e in un momento delicato».

PIATEK – «Ha lavorato bene con la Juve, poteva anche segnare ma ha lavorato bene attaccando la profondità. E’ stata una presenza continua in area, le prestazioni sue sono in crescita, poi è reduce da un gol con la Nazionale. Più riusciremo a mettere palloni in area e più emergeranno le sue qualità».

KESSIÈ – «Dipende dalla loro motivazione, ma il mio obiettivo è dare spazio a tutti. Mi auguro di trovarlo bene oggi e domani ma è stato l’ultimo a rientrare dalle nazionali».

CLASSIFICA – «L’abbiamo appesa ai muri, perché è giusto essere realisti. Domani dobbiamo essere precisi tecnicamente e tatticamente. Affrontiamo un avversario che sa leggere le situazioni».

IBRA – «È un grande campione per l’importanza tecnica e la professionalità che ha sempre dimostrato. Con la società c’è un confronto continuo ma io penso solo al campo per migliorare la classifica».