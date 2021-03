Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Cagliari Juve, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A

La Juve si mette alle spalle la bruciante eliminazione contro il Porto in Champions League, scendendo in campo domenica contro il Cagliari nella 27ª giornata di campionato.

«La squadra si sta riprendendo. È stata una bella botta, ieri ci siamo allenati tutti insieme. La strada per Cagliari è in testa ai ragazzi. Loro hanno cambiato allenatore e ottenuto subito buoni risultati. Sarà una partita importante dopo l’eliminazione. Ci vorrà spirito di squadra per fare una grande partita».

RONALDO – «Sta bene, normale sia deluso da quanto successo. Ma come lui lo è tutta la squadra. Si è allenato bene e ha recuperato per giocare domani sera. Normale ci siano voci dopo un’eliminazione, lui è il più importante al mondo com Messi. Ricordiamoci che ha sempre fatto bene e oltre 90 gol con la Juventus. Ha sempre dimostrato il suo valore, può capitare che in una partita non faccia bene».

«Nella mia carriera ne ho avuto parecchie di queste situazioni. Ho vinto tanto e perso tanto. Sono sempre ripartito con entusiasmo. Faremo lo stesso, siamo marzo e abbiamo 13 partite di campionato e la finale di Coppa Italia. La stagione non è finita e abbiamo grande voglia di dimostrare di essere la Juve e giocarci il campionato fino all'ultima partita. Siamo concentrati sugli obiettivi, dai momenti di tristezza proveremo a tirare fuori il meglio già da domani».