Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Como: «Mi auguro che Palestra vada al Mondiale, sarebbe la vittoria di tutti»

Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Como

In conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Como, Fabio Pisacane ha rilasciato queste dichiarazioni.

INFERMERIA E SFIDA DELL’ANDATA – «Mina non è recuperato, si è fermato per un affaticamento e non sarà della gara. Siamo fermi a come ci eravamo lasciati la settimana scorsa da punto di vista dell’infermeria. Oggi non so dare neanche una data sui rientri. All’andata era partita fuori casa, ma sapevamo che squadra erano e che idee mettono nella partita. Domani sarà una gara diversa con un avversario consapevole delle proprie qualità».

COMO – «Mi piace che in poco tempo hanno dato continuità al progetto tecnico puntando sui giovani di qualità. Hanno speso tanto ma i soldi pesano fino a pagina 2, conta il lavoro di Cesc, meritano quello che si sono presi finora. Mi piace il fatto che sette anni fa erano in D ed ora si giocano la finale di Coppa Italia e hanno un ruolo importante in campionato, c’è un grande lavoro dietro».

RUOLO FOLORUNSHO – «Ci dà un’alternativa in attacco, se scegliamo un piano gara con l’attacco alla profondità può giocare lì dal primo minuto. A centrocampo dovrei chiedergli più compiti, è un dubbio che mi porto fino all’ultimo il dove e se schierarlo titolare».

FABREGAS – «C’è stima reciproca, ci sentiamo spesso e diamo tanto l’uno all’altro continuamente. E’ umile e aperto al dialogo, sono aperto e vicino alla sua filosofia perché sono per un calcio posizionale anche io. Sarà un piacere riabbracciarlo domani, questa settimana non ci siamo sentiti perché abbiamo pensato alle nostre squadre».

NAZIONALE E PALESTRA – «Mi auguro che vada al Mondiale, sarebbe la vittoria di tutti e non del singolo. Parlo per tutto lo staff e sentiamo di aver dato qualcosa al ragazzo, è arrivato in un ambiente sano e lui si è innamorato di questo club da subito. Dispiace doverlo salutare tra pochi mesi, avrebbe fatto comodo al Cagliari».

ASSENZA MINA – «La scelta di Mina non condiziona le scelte rattiche, abbiamo fatto bene anche con gli altri, da Obert e Zé Pedro a Rodriguez e Dossena. Speriamo di recuperarlo perché per noi è importante, speriamo smaltisca presto questo affaticamento. Abbiamo scelto il piano gara qualche giorno fa e lo portiamo avanti anche senza Mina».

BATTERE FABREGAS – «Vogliamo vincere e sappiamo quali sono le nostre armi, li reputiamo una big e contro di loro dovremo triplicare gli sforzi per portare l’episodio dalla nostra».

