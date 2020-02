Lecce, Antonin Barak si presenta: il centrocampista ceco è arrivato nel mercato di gennaio dall’Udinese. Le sue prime parole

Antonin Barak, centrocampista ceco e nuovo acquisto del Lecce, è stato presentato oggi. Ecco le sue prime parole.

«Voglio ringraziare la società e i calciatori, mi sono trovato subito bene. Sono felice di essere qui, per me è una grande occasione. Con la squadra mi sono trovato subito bene, avevo una bella sensazione prima di scendere in campo domenica. Contro il Torino abbiamo fatto una partita di grande livello, voglio parli il campo per me».