Conferenza stampa Ranieri: «Gira tutto male. Complimenti al Lecce»

Sampdoria-Lecce, il tecnico blucerchiato Ranieri analizza il pareggio ottenuto al “Ferraris” in conferenza stampa»

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio tra Sampdoria e Lecce: «Nel primo tempo abbiamo giocato con il rombo per entrare più centralmente, volevo dare fiducia ai ragazzi con questo modulo. Il Lecce è in forma, ci aspettavamo un gioco rapido da parte loro. Abbiamo avuto diverse palle gol, poi ci hanno fatto gol con un rimpallo. Complimenti comunque al Lecce».

«Gira tutto male in questo momento, ma prendo il gol al novantesimo come buon auspicio, un premio. Vedremo a Ferrara se questo punto farà girare il vento. Devo ringraziare i tifosi che ci hanno accompagnato fino in fondo, poi all’ultimo hanno fatto sentire la loro voce di dissenso. Faremo di più per loro».

Su Gaston Ramirez: «Lo volevo al Leicester, sa quanta fiducia nutro in lui. Gli sono stato dietro un mese, poi è venuto alla Sampdoria. L’ho messo nel secondo tempo, convinto potesse fare bene».