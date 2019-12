Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria al termine della sfida contro la Juventus

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta incassata contro la Juventus: «È mancato poco o niente. Forse il secondo gol… Come dico sempre ai ragazzi, quando gli avversari fanno due gol del genere, bisogna solamente battere le mani. Son state due perle, due capolavori».

«Siamo stati bene in campo, giocando a memoria contro una Juventus che ha sbagliato pochi palloni. Complimenti a loro e ai miei ragazzi. Volevo che i difensori avanzassero perché negli ultimi venti minuti non c’era più nulla da difendere. Potevamo sfruttare il finale, ma avevamo speso molto nel derby. Essere riposati ci avrebbe permesso di creare di più. Ma sono soddisfatto della prova della squadra».

Sull’espulsione di Gianluca Caprari: «Non ha fatto nulla in occasione del fallo. Non credo abbia alzato il gomito. Pazienza, Rocchi ha deciso così e ha ragione lui. Anche se è stato troppo inglese per loro e troppo italiano per noi».

Sui singoli: «Linetty è una forza della natura, Ramirez è stato immenso. Ha cantato e portato la croce. Murillo deve migliorare perché commette errori di posizione, ma può giocare terzino. Gliene ho parlato a fine primo tempo e al termine della partita. Gabbiadini? Non era convinto di giocare per via di un problema all’adduttore».

Su Maurizio Sarri: «Sta riuscendo a entrare nella mente dei suoi calciatori. Buffon? Sono contento per il suo record. Atleta e uomo, è una persona grande».