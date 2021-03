Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa che anticipa Bologna Sampdoria. Le parole del tecnico blucerchiato

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Le sue parole.

CAGLIARI E CLASSIFICA – «Quando tu prendi gol nel finale ti dispiace. Con i due punti in più stavamo in una posizione più tranquilla. Perché, come dico sempre, ancora la Serie A non è conquistata. Per tutto l’anno siamo stati fuori, nella parte sinistra. Siamo decimi sinistra e vogliamo restarci. Dobbiamo ancora lottare perché ci sono squadre che vogliono scavalcarci».

PRESTAZIONI E BOLOGNA – «Non vinciamo da un mese ma le prestazioni ci sono state. Io voglio il massimo. Ci siamo preparati bene. Il Bologna è una squadra che la davanti ha giocatori importanti. Non hanno un centravanti vero. Ruotano in molti e portano tanti uomini davanti. Loro sanno giocare bene e cercano l’uno contro uno. Cercano il passaggio filtrante tra le linee per metterti in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a stare stretti». LA CONFERENZA INTEGRALE SU SAMPNEWS24.